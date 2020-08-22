قلوب أهل الجنة .. نعمة كبرى يتمتعون بها يوم القيامة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى ينقي يوم القيامة قلوب أهل الجنة من الغل والحقد فلا يبقى فيها غير التواد والتراحم.





واستشهدت دار الإفتاء، بقوله تعالى ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ ، فما أجمل أن نتشبه بهم في الدنيا!





وأشارت إلى أن الإيمان الصادق هو الذي ينبني على يقين قوي بالله وعزيمة على الطاعة ، ومَن لم يُحكِم الأساس في بنائه سقط السقف على جدرانه، ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾.





الغل أكثر مرض يصيب المتدينين





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أكثر مرض ممكن أن يُصيب المتدين هو الغل ، لأنه لا أحد يحب أحد أفضل منه باستثناء أبنائه، فكل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم الأفضل





وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»،أن المتدينين يرون الصحابة أنهم إخوانهم في الله تعالى.





واستشهد الشيخ خالد الجندي، بقول الله تعالى: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ».





وأوضح: «وهم إخوانا من المهاجرين والأنصار، وهذا في نوع من المنافسة في الأخوة في الله، وفي طاعة الله، والمسابقة في الوقوف بين يدي الله».