الصناعات الكيماوية: جمع المخلفات أبرز العوائق أمام المستثمرين في قطاع إعادة التدوير

قال المهندس ضياء حمزة، مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك عددا كبيرا من المستثمرين يتقدمون للغرفة بطلبات للاستثمار في إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات الحيوية، مشيرا إلى أن المستثمرين على الاستعداد للحصول على المخلفات وفصلها للحصول على العضوية منها لإنتاج الطاقة.





وأوضح حمزة لـ صدى البلد، أن أبرز العوائق التي تواجه قطاع تدوير المخلفات هو هي مرحلة الجمع التي تفاقمت بسبب اختفاء دور جامع القمامة، مضيفًا أن هناك مصانع لإنتاج الكهرباء والبنزين من المخلفات تحتاج إلى تيسير دخولها وضمانات تسويق لإنتاجها للاستثمار في مصر.





وأضاف أن تسعير المنتج من صناعة تدوير المخلفات أحد أهم العوائق التي تواجه المستثمرين في قطاع تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن الحكومة حتى الآن لم تضع تسعيرة للكهرباء والغاز المنتج من إعادة تدوير المخلفات كما لم توفر أي محفزات تسويقية للإنتاج من تدوير المخلفات.





تابع: هناك العديد من المستثمرين الذي يريدون الدخول في استثمارات ضخمة لإنتاج الطاقة من تدوير المخلفات العضوية سواء كهرباء أو بنزين بتكلفة استمثار ممولة بالكامل من الخارج شريطة وجود تشريعات تحفظ حقوقهم في بيع الإنتاج بسعر مقبول وضمانات تسويقية للإنتاج.





وطالب حمزة، الدولة بسرعة الإجراءات التشريعية التي تحفز دخول المستثمرين للسوق المصرية في قطاع تدوير المخلفات قائلا: "المستثمر عايز المخلفات وهيسلمها للحكومة طاقة".