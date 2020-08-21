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مدير تحرير الأهرام: إعلان القاهرة أول خطوات النجاح في إنهاء الأزمة الليبية.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، أن "إعلان القاهرة " كان حجر الأساس للتسوية السياسية ، والتي صدرت منذ قليل عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبي .

وأضاف مدير تحرير جريدة الأهرام ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكيترا نيوز ، أن ماحدث اليوم من تأييد المنظمات الدولية لقرار وقف إطلاق النار، نتيجة الجهد المصري ، الذي تجلى في "إعلان القاهرة" .

وأشار "العشري" ، إلى أن الداعم الأول للتسوية السياسية في ليبيا ، كانت مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح "العشري" ، أن "إعلان القاهرة" وفر استحقاق لحل كل أزمات الأطراف الليبية ، سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب ، ولعبت دور كبير في ما توصل إليه اليوم .

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