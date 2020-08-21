مدير تحرير الأهرام: إعلان القاهرة أول خطوات النجاح في إنهاء الأزمة الليبية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي أشرف العشري ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، أن "إعلان القاهرة " كان حجر الأساس للتسوية السياسية ، والتي صدرت منذ قليل عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبي .





وأضاف مدير تحرير جريدة الأهرام ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكيترا نيوز ، أن ماحدث اليوم من تأييد المنظمات الدولية لقرار وقف إطلاق النار، نتيجة الجهد المصري ، الذي تجلى في "إعلان القاهرة" .





وأشار "العشري" ، إلى أن الداعم الأول للتسوية السياسية في ليبيا ، كانت مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي





وأوضح "العشري" ، أن "إعلان القاهرة" وفر استحقاق لحل كل أزمات الأطراف الليبية ، سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب ، ولعبت دور كبير في ما توصل إليه اليوم .



