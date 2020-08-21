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مرأة

نوع من الخضار يكافح التهابات العظام.. تعرف عليه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:31 م
نوع من الخضار يكافح
نوع من الخضار يكافح التهابات العظام
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حياة عبد العزيز
يمكن أن يكون سبب ألم الظهر هو تناول نظام غذائي غير صحي ، أو النوم في وضع خاطئ، لكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بأعراض آلام الظهر عن طريق إجراء بعض التغييرات على عاداتك الغذائية، بما في ذلك إضافة نوع من الخضار، والذي وصفه الباحثون بـ "سوبر فود".

تُعد آلام الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم ، وفقًا لـ NHS، لكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بآلام الظهر ببساطة عن طريق تناول المزيد من البطاطا.

وبحسب موقع express أن يكون سبب ألم الظهر هو النوم في وضع خاطئ، أو اتخاذ وضعية سيئة، أو حتى بسبب إصابة طفيفة.

وأكد الباحثون أن يمكنك تسريع الشفاء، أو حتى منع ظهور آلام الظهر من البداية عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي.

تم الكشف عن أن إحدى أسهل الطرق لحماية ظهرك من الآلام المزعجة والأوجاع هي البدء في تناول المزيد من البطاطا الحلوة.

تعد البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي، إذا كنت تعاني من آلام الظهر، وفقًا لجراح العظام الدكتور برانكو بربا.

يعد الالتهاب سببًا رئيسيًا لألم الظهر، وقد يساهم تناول الأطعمة الالتهابية في الشعور بالألم.

وتابع جراح العظام أن يمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة أيضًا في تقليل الالتهاب، حيث يعتبر البعض أن البطاطا الحلوة" طعام خارق "، مما يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية.

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كما أوضح أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر هم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.


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