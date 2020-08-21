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رياضة

أخبار الرياضة| أزمة في مباراة القمة بسبب خاتم وليد سليمان.. وشفاء طارق العشري من كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:40 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك بإعلاء روح التنافس الشريف، وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما المرتقبة، والتي يتابعها  الملايين في مصر والدول العربية؛ نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطبي الكرة المصرية، وهو الأمر الذى يضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسئولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية. 

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، تعافى طارق العشرى المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من الإصابة بفيروس كورونا.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مدى قانونية مشاركة وليد سليمان نجم النادى الأهلي فى مباراة القمة رقم ١٢٠ أمام الزمالك مرتديا الخاتم فى إصبع يده.

وصل اليوم الجمعة، طاقم الحكام الكرواتي إلى القاهرة من أجل إدارة مباراة القمة رقم ١٢٠ بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بات فريق ليفربول مهددا بعدم خوض مباراة آرسنال المقرر إقامتها،يوم 29 أغسطس الجاري، بكأس الدرع الخيرية.

ألقت الشرطة اليونانية القبض على هاري ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد اشتباكه مع سائحين إنجليز، خلال قضائه عطلته الصيفية بجزيرة ميكونوس.
أعلن نادي برشلونة الإسباني انضمام الهولندي الفريد شرودر والسويدي هنريك لارسون إلى الجهاز الجديد للبلوجوانا الذي يقوده الألماني رونالد كومان.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا "،عن فوز جنابري لاعب فريق بايرن ميونخ،بجائزة أفضل لاعب في أسبوع في مسابقة دوري ابطال اوروبا.
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