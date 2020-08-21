الاهلي ضد الزمالك .. أكرم عبدالمجيد : القمة ٨٠ الأسوأ في تاريخي





كشف أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق عن مباراة القمة الأسوأ فى مشواره الكروى امام النادى الأهلي.





ويلتقى مساء غد السبت المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر غريمه التقليدى النادى الزمالك الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب إسناد القاهرة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: القمة رقم 80 كانت فى عام ١٩٩٨ أمام النادى الأهلي كانت هى الاسوأ بالنسبة لى فى مشواره الكروى.





لفت الى انه شارك بصفوف القلعة البيضاء حينها وكان يعانى من الاجهاد والإرهاق ما أثر على مستواه الفني والبدني على مدار مجريات اللقاء.



