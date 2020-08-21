AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاهلي ضد الزمالك .. أكرم عبدالمجيد : القمة ٨٠ الأسوأ في تاريخي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:53 م
أكرم عبدالمجيد
أكرم عبدالمجيد
Advertisements
يسرى غازى

كشف أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق عن مباراة القمة الأسوأ فى مشواره الكروى امام النادى الأهلي.

ويلتقى مساء غد السبت المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر غريمه التقليدى النادى الزمالك الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب إسناد القاهرة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: القمة رقم  80 كانت فى عام ١٩٩٨ أمام النادى الأهلي كانت هى الاسوأ بالنسبة لى فى مشواره الكروى.

لفت الى انه شارك بصفوف القلعة البيضاء حينها وكان يعانى من الاجهاد والإرهاق ما أثر على مستواه الفني والبدني على مدار مجريات اللقاء.

شدد على انه من تداعيات الإجهاد والإرهاق الذى أصابه فى مباراة القمة رقم ٨٠ أهدر فرصة سهلة لتسجيل هدف لصالح الزمالك كانت ستؤدى الى اقتناص الثلاث نقاط وخرج اللقاء بالتعادل السلبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجل نجم الأهلي السابق: بدر رجب لا يتحدث مع أحد فى القمة.. وخسرت رهان السوبر

نجل نجم الأهلي: هاني مصطفى حريص على قراءة القرآن وسماع أغاني عبدالحليم حافظ قبل لقاءات القمة

هيثم محمود الخواجة: والدتي أهلاوية جدا.. وراهنت مذيع الأهلي على القمة مرتين وكسبت

مواقف صعبة وطريفة.. أبناء نجوم الأهلي والزمالك يكشفون طقوس الآباء فى مباريات القمة

اتحاد الكرة عن القمة ١٢٠: يحق للزمالك الاعتراض حال ارتداء وليد سليمان خاتما

حكايات القمة.. مجدى عبدالغني يروى قصة هدف فى الزمالك أنقذه من تغيير الجوهري

ترشيحاتنا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وقوة شرطة فى سرت

المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور

بعد تداول قضية إنكار نسب أولادها.. هالة صدقي تتصدر مؤشرات جوجل

مدير تحرير الأهرام: إعلان القاهرة أول خطوات النجاح في إنهاء الأزمة الليبية.. فيديو

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

اتحاد الكرة عن القمة ١٢٠: يحق للزمالك الاعتراض حال ارتداء وليد سليمان خاتما

هيثم محمود الخواجة: والدتي أهلاوية جدا.. وراهنت مذيع الأهلي على القمة مرتين وكسبت

بسبب الحجر الصحي.. ليفربول في ورطة قبل مواجهة آرسنال بكأس الدرع الخيرية

أخبار الرياضة| أزمة في مباراة القمة بسبب خاتم وليد سليمان.. وشفاء طارق العشري من كورونا

رغم إصابة 9 لاعبين بـ كورونا.. اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة المصري والمقاصة في الدوري

القمة 120.. عبداللطيف الدومانى: كسبنا الأهلي فى قمة ٩٩ - ٢٠٠٠ وثنائى الأحمر عزمونا

بعد أنباء رحيله عن الفريق.. ميسي يرفض الرد على إدارة برشلونة

وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة 120

نجل نجم الأهلي: هاني مصطفى حريص على قراءة القرآن وسماع أغاني عبدالحليم حافظ قبل لقاءات القمة

مدافع برشلونة جيرارد بيكيه على رادار الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام

العيش وسط الموتى| قبيلة إفريقية تحنط المتوفين وتغتسل بسوائلهم.. صور

بعد إعلان خطوبتهما.. صور رومانسية جمعت بين أحمد سعد وعلياء بسيوني