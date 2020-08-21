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مستشار بالمركز المصري الاستراتيجي: إعلان القاهرة فتح مسارات سياسية للأزمة الليبية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن إعلان مصر وإتخاذها الخط الأحمر ، بخصوص الأزمة الليبية ، كان هدفها الاساسي فتح المسارات السياسية ، وليس الحرب.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد الزيات ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن تركيا ومشيلايتها في الغرب الليبي ، أدركت أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي .

وأوضح المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أن "إعلان القاهرة " ومصاحبته لإنذارات مستمرة من الجانب المصري، مثل نوع من الردع للجهات الدولية التي لم تتخذ موقف جديا مع الأزمة .

وأشار "الزيات" ، إلى أن الموقف الأمريكي كان غير واضحا ومنحازل للجانب الروسي ، ولم يتخذ موقف مع القوات التركية .

ولفت "الزيات" ، إلى أن القلق الأمريكي على مصلحها في ليبيا ، وتوقف انتاج النفط فرض عليه مراجعة مواقفه السياسية .
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