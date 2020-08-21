مستشار بالمركز المصري الاستراتيجي: إعلان القاهرة فتح مسارات سياسية للأزمة الليبية

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، إن إعلان مصر وإتخاذها الخط الأحمر ، بخصوص الأزمة الليبية ، كان هدفها الاساسي فتح المسارات السياسية ، وليس الحرب.





وأضاف الدكتور محمد مجاهد الزيات ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن تركيا ومشيلايتها في الغرب الليبي ، أدركت أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي .





وأوضح المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أن "إعلان القاهرة " ومصاحبته لإنذارات مستمرة من الجانب المصري، مثل نوع من الردع للجهات الدولية التي لم تتخذ موقف جديا مع الأزمة .





وأشار "الزيات" ، إلى أن الموقف الأمريكي كان غير واضحا ومنحازل للجانب الروسي ، ولم يتخذ موقف مع القوات التركية .





ولفت "الزيات" ، إلى أن القلق الأمريكي على مصلحها في ليبيا ، وتوقف انتاج النفط فرض عليه مراجعة مواقفه السياسية .