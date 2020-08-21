AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب المسجد النبوي: كونوا من أهل البصائر والإيمان واتبعوا ذوي الألباب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:43 م
خطيب المسجد النبوي:
خطيب المسجد النبوي: كونوا من أهل البصائر والإيمان
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن كونوا من أهل البصائر والإيمان واتبعوا سبل ذوي الألباب والإحسان.

وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن أولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة والفطر السليمة وهم الذين ينتفعون بالوحي ويفهمون معاني ماأنزل الله على مُرادِ الله ومُرادِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعملون بكلام الله رجاء ثوابه وخوفًا من عقابه .

وأضاف أن الله سبحانه خلق الخلق وجعل للكون سننًا ، فجعل الطاعة سببًا لكل خير في الدنيا والآخرة ، وجعل المعصية سببًا لكل شر في الدنيا والآخرة .

وأشار إلى أن التفكر في مخلوقات الله عبادةٌ من المُسلم ، والاعتبار بهذه المخلوقات يزيد المسلم إيمانًا ويزيده رسوخًا في اليقين، مستشهدًا بما قال تعالى: «إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ» .

ونبه إلى أن التفكر والاعتبار يثبت المرتاب ، ويُحيي القلوب وينور البصائر ويقيمُ السلوك ، والإعراض عن التفكر والاعتبار يقسي القلوب ويورث الغفلة ويقود إلى الندامة ويوقع في المعصية .

واختتم الخطبة بالإشارة إلى أن الله سبحانه ذم من اتبعوا الأهواء ولم يعتبروا ولم يتعظوا بما أتاهم من الأنباء ، قال تعالى «وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ» .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد النبوي يحذر: خذلانك وخسارتك وهلاكك في 3 أفعال.. فيديو

خطيب المسجد الحرام: من باع نفسه لله اشتراه وجعل ثمنه جنته ورضاه

يقع فيه الكثيرون .. خطيب المسجد النبوي: هذا الفعل سبب زوال النعم.. فيديو

احذر .. 9 أمور تحدث لك في الدنيا عندما تفعل خطيئة أو ذنب

12 سببا تجعلك لا تغفل عن ذكر الله ولو لحظة واحدة

أعداد المصلين بالمسجد النبوي في الجمعة السادسة تصل إلى 250 ألفا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

تطور مفاجئ في الأزمة الليبية.. حكومة الوفاق تدعو لوقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية

بعد وقف إطلاق النار.. رئيس البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي وقوة شرطة فى سرت

لحظات مرعبة.. أسد هارب يتجول في الشوارع

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.. الوزراء يرد

مدير تحرير الأهرام: إعلان القاهرة أول خطوات النجاح في إنهاء الأزمة الليبية.. فيديو

AdvertisementS

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي جديد تشهده البلاد غدا.. ورياح مثيرة للأتربة تضرب الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروج أحمر.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة جذابة

بملابس كاجوال.. درة تستعرض أناقتها على إنستجرام

العيش وسط الموتى| قبيلة إفريقية تحنط المتوفين وتغتسل بسوائلهم.. صور