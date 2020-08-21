لحظات مرعبة.. أسد هارب يتجول في الشوارع

عرضت فضائية الآن تقريرا رصد ظهور أسد فى شوارع تشيلى، مشيرة إلى أن الشرطة وجهاز مختص في مثل هذه الحالات هناك نجح في الإمساك بأسد جبلي خلال تجوله في شوارع العاصمة سانتياجو.





ترجح السلطات في تشيلي أن يكون أسد الجبال هذا نزل من المرتفعات القريبة من سانتياجو بحثا عن طعام، مستفيدا من عدم وجود الكثير من الناس في الشوارع بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.





وأبلغ سكان في حي لو بارنياتشا الراقي السلطات بوجود الأسد، بعدما لجأ إلى منزل إثر تجوله في الشوارع خلال النهار، وخرج الحيوان المفترس بعد ذلك من المنزل، فطارده عناصر الشرطة والجهاز الوطني المعني بالحيوانات، وتمكنوا من الإمساك به باستخدام سهام مهدئة.





وأعلنت حديقة حيوانات سانتياجو أن الأسد سينقل إلى عيادتها للخضوع لفحص بيطري.





يُشار إلى أن الحادث هو السادس من نوعه في العاصمة التشيلية منذ مارس الماضي.



