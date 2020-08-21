احذر المناديل المعطرة.. 8 طرق للحفاظ على السيارة لأطول فترة

الاهتمام بالسيارة من أهم الأمور التي تحافظ عليها من التلف، خاصة في حال ركنها لمدة طويلة، وفي هذا التقرير نستعرض طريقة العناية بالسيارة بطريقة سهلة.
- شغل المحرك لمدة 15 دقيقة كل أسبوع من أجل الحفاظ على البطارية بعد ركنها
- حاول قيادة السيارة أسبوعيا في المنطقة التي تسكن بها مع الضغط على الفرامل بشكل متكرر
-حاول تنظيف الماسحات بصورة مستمرة لمنع الغبار ، والأوساخ من التراكم عليها
-يجب الحفاظ دائما على امتلاء نصف خزان الوقود كي لاتتعرض مضخة الوقود للتلف .
-من الضروري فحص ضغط الإطارات وتدويرها حتى 90 درجة على أقل تقدير .
-افحص عمق مداس الإطارات ، وذلك للتأكد من سلامتها ، بالإضافة إلى الكشف عن أي ظهور تشقق بها .
-حاول تجنب سائل تنظيف الجلي لانه يزيل طبقة الشمع التي تحمي طلاء السيارة .
- احذر استخدام المناديل المعطرة أو المعقمة لانها تحتوي على مبيض ، لأنها تضر بجلد المقاعد ،وتضر بالشاشات .