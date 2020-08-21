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سيارات

احذر المناديل المعطرة.. 8 طرق للحفاظ على السيارة لأطول فترة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:03 م
المحافظة على السيارة
المحافظة على السيارة
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أماني نوار
الاهتمام بالسيارة من أهم الأمور التي تحافظ عليها من التلف،  خاصة  في حال ركنها لمدة طويلة، وفي هذا التقرير نستعرض طريقة العناية بالسيارة بطريقة سهلة.

- شغل المحرك  لمدة 15 دقيقة كل أسبوع من أجل الحفاظ على البطارية بعد ركنها 
- حاول قيادة السيارة أسبوعيا في المنطقة التي تسكن بها مع الضغط على الفرامل بشكل متكرر 
-حاول تنظيف  الماسحات بصورة مستمرة لمنع الغبار ، والأوساخ من التراكم  عليها 
-يجب الحفاظ دائما على امتلاء نصف خزان الوقود كي لاتتعرض مضخة الوقود للتلف .
-من الضروري فحص ضغط الإطارات وتدويرها حتى 90 درجة على أقل تقدير .
-افحص عمق مداس الإطارات ، وذلك للتأكد من سلامتها ، بالإضافة إلى  الكشف عن أي ظهور تشقق بها .
-حاول تجنب سائل تنظيف الجلي لانه يزيل طبقة الشمع التي تحمي طلاء السيارة .
- احذر استخدام المناديل المعطرة أو المعقمة لانها تحتوي على مبيض ، لأنها تضر بجلد المقاعد ،وتضر بالشاشات .

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