كاتب صحفي: جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لها وجود وتراهن على الأكاذيب.. فيديو

قال الكاتب الصحفي على السيد، إن جماعة الأخوان الإرهابية تراهن على الكذب ، فيما يخص إدعاءاتها أنها نجحت في خدمة المصريين خلال العام الذي حكموا فيه.





وأضاف الكاتب الصحفي على السيد ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن أزمة التموين خلال حكم جماعة الأخوان ،كانت طاحنة ، واستمرارها ، كان سيتسبب في كوارث .





وأشار "السيد" ، إلى أن جماعة الأخوان الإرهابية مبدأها الاساسي نشر الأكاذيب ، وتفكيك المجتمع ، والتعامل معه على أنه عدو .





وأوضح "السيد" ، أن جماعة الأخوان الارهابية ، تنفق المليارات على تمويل القنوات والمواقع المشبوهة، لتزيد من الاحتقان بين الشعب المصري وحكومته.





ولفت "السيد" ، إلى أن الجماعة لم يعد لها وجود في مصر، وهو مايدفعها لاستغلال أية واقعة وتحويلها لكارثة.