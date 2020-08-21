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كاتب صحفي: جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لها وجود وتراهن على الأكاذيب.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي على السيد، إن جماعة الأخوان الإرهابية تراهن على الكذب ، فيما يخص إدعاءاتها أنها نجحت في خدمة المصريين خلال العام الذي حكموا فيه.

وأضاف الكاتب الصحفي على السيد ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن أزمة التموين خلال حكم جماعة الأخوان ،كانت طاحنة ، واستمرارها ، كان سيتسبب في كوارث .

وأشار "السيد" ، إلى أن جماعة الأخوان الإرهابية مبدأها الاساسي نشر الأكاذيب ، وتفكيك المجتمع ، والتعامل معه على أنه عدو .

وأوضح "السيد" ، أن جماعة الأخوان الارهابية ، تنفق المليارات على تمويل القنوات والمواقع المشبوهة، لتزيد من الاحتقان بين الشعب المصري وحكومته.

ولفت "السيد" ، إلى أن الجماعة لم يعد لها وجود في مصر، وهو مايدفعها لاستغلال أية واقعة وتحويلها لكارثة.
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