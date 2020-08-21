تركيب 23 عداد مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا بحوش عيسى وأبو المطامير





أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم





وأشار محافظ البحيرة، إلي الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة

وفى سياق متصل قامت جمعية الأورمان بالبحيره بتوصيل 23 عداد مياه شرب نقيه لعدد من المنازل الخاصة بالارامل والمطلقات ومحدودى الدخل بقرى نجع القطعان وعكاشه والجالى عكاشه بمركز ومدينة حوش عيسى وقرى يونس مسعود و نجع الجميعات و الغيته بمركز ومدينة ابوالمطامير.