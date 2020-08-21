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محافظات

تركيب 23 عداد مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا بحوش عيسى وأبو المطامير

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:24 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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قسم المحافظات

 أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم 

 وأشار محافظ البحيرة، إلي الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة 
  
وفى سياق متصل قامت جمعية الأورمان بالبحيره بتوصيل  23 عداد مياه شرب نقيه لعدد من المنازل الخاصة بالارامل والمطلقات ومحدودى الدخل بقرى نجع القطعان  وعكاشه والجالى عكاشه بمركز ومدينة حوش عيسى وقرى يونس مسعود و نجع الجميعات و الغيته بمركز ومدينة ابوالمطامير. 
    
 كما وجه "آمنه"، باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها ، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .
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