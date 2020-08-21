محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وترفع 70 طن قمامة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة اليومية بمدن وقرى المحافظة ورفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع تدوير القمامة والتوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضارى والحفاظ على الشكل الجمالى للشوارع والميادين.





وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، حملة نظافة مكثفة بجميع الوحدات المحلية القروية، شملت الحملة قرية ديروط، أسفرت عن نظافة مداخل القرية والطرق الرئيسية وطريق المحمودية رشيد، كما تم رفع التراكمات والمخلفات الصلبة ومسح للأتربة ورفع ما يقرب من 70 طنا من المخلفات الصلبة.









أسفرت الحملة أيضا عن تنفيذ حملات نظافة مكثفة في باقى القرى ومدينة المحمودية والتى أسفرت عن رفع 170 طنا.



