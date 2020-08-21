أخبار التوك شو.. المريض والخائف من كورونا يستثنى من أداء الصلوات في المساجد.. قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم.. وحلمي بكر يحرج شابا على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:

قال الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، إن دور المناسبات بالمساجد ستستمر فى تعليق أنشطها ، لافتأ إلى أن أى نشاط غير الصلاة سيكون معلقأ فى الفترة الحالية .





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير ، أن بيان وزير الأوقاف تضمن جزء فقهى تضمن أنه لا حرج ولا ذنب على الإطلاق على من يحتاط لنفسه ولا يذهب للمسجد لأداء الصلوات كونه مريض أو خوفأ من انتقال عدوى كورونا إليه خاصة وأن الفترة الحالية لم تشهد فتح المساجد بالكامل.







