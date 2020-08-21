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توك شو

أخبار التوك شو.. المريض والخائف من كورونا يستثنى من أداء الصلوات في المساجد.. قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم.. وحلمي بكر يحرج شابا على الهواء

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:01 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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محمود محسن
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:


قال الدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ،   إن دور المناسبات  بالمساجد ستستمر فى تعليق أنشطها  ، لافتأ إلى أن أى  نشاط غير الصلاة سيكون معلقأ فى الفترة الحالية .

وأضاف  وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير ،  أن بيان وزير الأوقاف تضمن جزء فقهى تضمن أنه لا حرج ولا ذنب على الإطلاق على من يحتاط لنفسه ولا يذهب للمسجد لأداء الصلوات  كونه مريض أو خوفأ من انتقال عدوى كورونا  إليه  خاصة وأن الفترة الحالية لم تشهد فتح المساجد بالكامل. 


قالت صباح عبد الرازق ، مدير عام المتحف المصرى   إن أعمال التطوير  خارج  مبنى المتحف المصرى بالتحرير  بالحديقة يشمل النافورة  والأبواب، ودهان أسوار المتحف  بعد إعادة تأهيلها . 

وأشارت خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر إلى أن أعمال التطوير داخل المتحف تضم  دهان المتحف بالشكل الذى كان عليه منذ 118 عام . 


قال  السيد عطا ، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ،  إن المرحلة الأولى ستنطلق غدا السبت وحتى الأربعاء 26 أغسطس من الشهر الجارى . 

ونصح   المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية   ،  الطلاب بالتركيز فى كتابة رغباتهم بالكليات  التى يرغبون بالإلتحاق بها خاصة وإنهم يفاجئون بعد إعلان النتيجة ببعض الطلاب يرددون عبارات " أنا مكتبتش الكلية دى مع انى مجموعى يجيبها " .


ذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها قيام القوات الألمانية والإسرائيلية بتدريبات مشتركة على الأراضي الألمانية للمرة الأولى في تاريخ البلدين.

وتجري طائرات حربية إسرائيلية وألمانية حتى 28 أغسطس، تدريبات مشتركة أطلق عليها تسمية "بلو وينجز 2020" أو "الأجنحة الزرقاء".

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن هناك 15 منطقة بالقاهرة سيتم قطع المياه عنها اليوم الجمعة لمدة 16 ساعة.

وأضافت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على  قناة دى إم سي، أن أصحاب تلك المناطق عليهم أن يعلموا بذلك ويقومون بتخزين المياه.


ذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع.

وأشار جيش الاحتلال في بيان إلى أنه "تم خلال الغارات استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لانشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس".


أحرج الملحن حلمى بكر أحد الشباب على الهواء مباشرة ، قائلا له " أنت مطرب بجح والغناء في الموبيل لايصح " .

ودعا الملحن حلمي بكر الشاب ، بأسلوب ساخر ، خلال برنامج "هندية والنجوم" ، المذاع على فضائية الحدث اليوم ، الشاب ليأتي إلى الأستديو لإظهار موهبته .



قال الدكتور عصام والي ، رئيس هيئة مترو الأنفاق ، إن محطة الهايكستب إحدى محطات الخط الرابع، والذي تم إفتتاحه منذ أيام بحضور الرئيس السيسي، تعد نقلة حضارية بأـيدى مصرية خالصة.

وأكد الدكتور عصام والي ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أن محطة الهايكستب نقلة حضارية بأـيدى مصرية خالصة ، في إتجاه شرق القاهرة ، موضحا أن المرحلة الرابعة بأكملها تتكون من عشر محطات.


قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث بأسم وزارة الكهرباء ، إنه بعد عامي 2014 و 2015 ، أصبحت مصر تمتلك إحتياطي جيد من الكهرباء ، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 28 ألف ميجا وات خلال الفترة الماضية ، وهو ضعف الإحتياطي الموجود ، خلال عام 2014.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الأن" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز،أن المستثمرين أصبح لديهم اطمئنان كبير ، بخصوص ضخ الإستثمارات إلى مصر،وذلك بسبب الاستقرار في التغذية الكهربية ، ودعم الرئيس السيسي وتأكيده على جودة التغذية الكهربائية.


قال الفنان حسن الرداد بطل فيلم توأم روحي، إنه تعرف على المخرج عثمان لبن مخرج فيلم توأم روحى فى عام  2007، وذلك عن طريق تلقيه رسالة تعارف عبر الفيس بوك.

وأضاف حسن الرداد خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه أتفق مع المخرج على المقابلة للاتفاق على العمل، بأحد الأعمال، وأكد الرداد أنه ذهب للمخرج عثمان أبو لبن ولم يتم الاتفاق.
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