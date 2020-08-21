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رياضة

خالد غنيم مدرب أتلتيكو مدريد السابق: إنتر ميلان الأقرب للتتويج بـ اليورباليج

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:23 م
خالد غنيم
خالد غنيم
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محمد السعيد
تحدث المصري خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق، عن مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في نهائي الدوري الأوروبي " يورباليج".

وقال خالد غنيم في تصريحات لـ " صدى البلد": المباراة ستكون بين فريقين مختلفين، ومدربين من مدرستين مختلفتين ايضا".

وتابع:"  إشبليه فريق جماعي رائع و الإنتر فريق منظم تكتيكيا و فرديا أعلى من إشبيلية".

وأشار:" إنتر ميلان هو الأقرب للفوز، ولكن إشبيلية فريق قوي ولديه العامل النفسي كبطل اليورباليج ٥ مرات بدون أي هزيمة في أي مباراة". نهائية.
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