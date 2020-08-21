خالد غنيم مدرب أتلتيكو مدريد السابق: إنتر ميلان الأقرب للتتويج بـ اليورباليج

تحدث المصري خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق، عن مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في نهائي الدوري الأوروبي " يورباليج".
وقال خالد غنيم في تصريحات لـ " صدى البلد": المباراة ستكون بين فريقين مختلفين، ومدربين من مدرستين مختلفتين ايضا".
وتابع:" إشبليه فريق جماعي رائع و الإنتر فريق منظم تكتيكيا و فرديا أعلى من إشبيلية".
وأشار:" إنتر ميلان هو الأقرب للفوز، ولكن إشبيلية فريق قوي ولديه العامل النفسي كبطل اليورباليج ٥ مرات بدون أي هزيمة في أي مباراة". نهائية.