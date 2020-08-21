خالد غنيم مدرب أتلتيكو مدريد السابق: إنتر ميلان الأقرب للتتويج بـ اليورباليج





وقال خالد غنيم في تصريحات لـ " صدى البلد": المباراة ستكون بين فريقين مختلفين، ومدربين من مدرستين مختلفتين ايضا".





وتابع:" إشبليه فريق جماعي رائع و الإنتر فريق منظم تكتيكيا و فرديا أعلى من إشبيلية".





وأشار:" إنتر ميلان هو الأقرب للفوز، ولكن إشبيلية فريق قوي ولديه العامل النفسي كبطل اليورباليج ٥ مرات بدون أي هزيمة في أي مباراة". نهائية.

تحدث المصري خالد غنيم مدرب رديف أتلتيكو مدريد السابق، عن مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في نهائي الدوري الأوروبي " يورباليج".