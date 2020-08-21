حكايات القمة.. هدف أنقذ نجم الأهلي من غضب الجوهري.. اللقاء ٨٠ الأسوأ لـ مهاجم الزمالك.. والدوماني يكسب الرهان

دوما ما يمر شريط الذكريات فى خيال نجوم الأهلي والزمالك مع اقتراب إحدى مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية.





ويلتقى مساء غد السبت المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر غريمه التقليدى النادى الزمالك الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون على ملعب إسناد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





نجوم الزمن الجميل يستدعون من الذكريات حكايات عن القمة منها السيئ فى مشواره الكروى وآخرون ربحوا رهان لاعبين من الغريم التقليدى.

فى البداية روى مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أحد المواقف الطريفة إبان ارتدائه قميص النادي الأهلي فى مباريات القمة أمام النادي الزمالك وقال: موقف طريف كان فى مباراة القمة عام ١٩٨٦ حيث أحرز أشرف قاسم هدف التقدم للزمالك فى مرمى أحمد شوبير فيما نجحت فى تسجيل هدف التعادل فى مرمى طارق عبد العليم من قذيفة صاروخية من بعد منتصف الملعب سكنت شباكه.





أضاف: الطريف أن الجنرال الراحل محمود الجوهري المدير الفني آنذاك للقلعة الحمراء كان يستعد لإجراء تغيير بنزول بدر رجب بدلا منى فى نفس توقيت إحراز الهدف وكان بدر رجب على الخط.





استطرد: الجنرال الراحل محمود الجوهر عقب التعادل فى مرمى الزمالك أجرى التبديل بخروج لاعب آخر غيرى وأنقذنى من التبديل الهدف التعادل الذى أحرزته واستمريت فى الملعب الربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء وكانت نفس الظروف والأهلي حصل على لقب الدورى مبكرا.





من جانبه كشف أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق عن مباراة القمة الأسوأ فى مشواره الكروى أمام النادى الأهلي وقال: القمة رقم 80 كانت فى عام ١٩٩٨ أمام النادى الأهلي كانت هى الأسوأ بالنسبة لى فى مشواره الكروى.





لفت إلى أنه شارك بصفوف القلعة البيضاء حينها وكان يعانى من الإجهاد والإرهاق ما أثر على مستواه الفني والبدني على مدار مجريات اللقاء.





شدد على أنه من تداعيات الإجهاد والإرهاق الذى أصابه فى مباراة القمة رقم ٨٠ أهدر فرصة سهلة لتسجيل هدف لصالح الزمالك كانت ستؤدى إلى اقتناص الثلاث نقاط وخرج اللقاء بالتعادل السلبي.

فيما أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق أنه ربح الرهان مع ثنائى النادى الأهلي فى إحدى مباريات القمة وقال..

فى موسم ٩٩-٢٠٠٠ كنا في معسكر المنتخب الأوليمبي قبل لقاء القمة كان هناك تحد بيننا وبين لاعبي الأهلي مع الثنائي محمد فاروق وأحمد عبد الظاهر مساك الأهلي على من يكسب اللقاء.

أشار إلى أنه اتفق مع ثنائي الأهلي على أنه من يخسر مبارة القمة سواء من الأهلي أو الزمالك يتم تغريمه بعزومة الفائز فى أى مكان يختاره الأخير.



