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رياضة

نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي في مناظرة على الهواء

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:08 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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حسام الحارتي
رحب أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق، بدعوة عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بقبول مناظرة التحدي علي شاشة القلعة الحمراء.

وأكد أسامة خليل في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه وافق علي قبول دعوة المناظرة من عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، للحديث عن بعض الأزمات المتواجدة داخل الساحة الرياضيه المصرية وتباين وجهات النظر. 

وتابع: "قبلت دعوة عدلي القيعي للمناظرة علي منصة النادي الأهلي".

وأوضح أن الحديث سيشمل العديد من الملفات المتواجدة علي الساحة الرياضية علي الرغم من اختلافه في بعض الأحيان مع بعض المسؤولين داخل النادي الأهلي".

وينتظر أسامه خليل تحديد إجراء المناظرة داخل قناة النادي الأهلي من قبل مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء عدلي القيعي.
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