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حوادث

الإجمالي 12.. خمسة طعون جديدة أمام الإدارية العليا على انتخابات الشيوخ

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:24 م
المحكمة الادارية
المحكمة الادارية العليا
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كتب محمد زهير:
تلقت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة طعنا جديدا منذ قليل على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ وبذلك تكون المحكمة استقبلت 5 طعون منذ صباح اليوم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المحكمة تلقت ٧ طعون، حتى أمس الخميس وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من غدا السبت حتى آخر شهر أغسطس.

وينتظر قلم المحكمة المرشحين الخاسرين أو موكليهم من المحامين لتقديم الطعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من غد السبت وحتى آخر أغسطس.

وتستقبل المحكمة الإدارية العليا فى مقر مجلس الدولة بالدقى الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود دائرة واحدة بالمحكمة الإدارية العليا هى المختصة بنظر الطعون على انتخابات مجلس الشيوخ، لتقوم المحكمة بدورها فى إصدار الأحكام وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للتنفيذ حتى تقوم جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر.
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