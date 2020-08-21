الذكرى 51 على حريق الأقصى.. الأزهر: جريمة شاهدة لإرهاب الكيان الصهيوني

قال الأزهر الشريف في الذكرى ال ٥١ لحريق المسجد الأقصى، إنه في مثل هذا اليوم من عام 1969 قام المجرم «مايكل دنيس روهان» بإشعال النيران عمدا بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ليلتهم الحريق ما يقرب من ثلث مساحة المسجد المبارك، بما فيه من محتويات أثرية وتاريخية.





وأكد الأزهر الشريف، أن محاولة حرق المسجد الأقصى المبارك جريمة نكراء، كما تعد واحدة من أبشع حوادث الإرهاب التي جعلت من أماكن العبادة والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرمى لنيران الاحتلال، معلنًا رفضه أي محاولات لسرقة الأراضي الفلسطينية وتغيير هوية المدينة المقدسة.



