AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الذكرى 51 على حريق الأقصى.. الأزهر: جريمة شاهدة لإرهاب الكيان الصهيوني

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:22 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمود ضاحي
قال الأزهر الشريف في الذكرى ال ٥١  لحريق المسجد الأقصى، إنه في مثل هذا اليوم من عام 1969 قام المجرم «مايكل دنيس روهان» بإشعال النيران عمدا بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ليلتهم الحريق ما يقرب من ثلث مساحة المسجد المبارك، بما فيه من محتويات أثرية وتاريخية.

وأكد الأزهر الشريف، أن محاولة حرق المسجد الأقصى المبارك جريمة نكراء، كما تعد واحدة من أبشع حوادث الإرهاب التي جعلت من أماكن العبادة والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرمى لنيران الاحتلال، معلنًا رفضه أي محاولات لسرقة الأراضي الفلسطينية وتغيير هوية المدينة المقدسة.

وشدد الأزهر على أن تلك الجريمة كانت وستبقى ذكرى أليمة ألقت بظلامها على كل الأمة؛ سجلها التاريخ شاهدًا على نضال شعب أمام كيان غاصب، مجددًا التزامه التاريخي والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المستحق، وسعيه العادل في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى افتتاحه.. دور الأزهر في الثورات عبر التاريخ

مرصد الأزهر: أكثر من 2000 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يونيو

مرصد الأزهر يسلط الضوء على ذكرى حرق المسجد الأقصى

ترشيحاتنا

المصابون في إلقاء مواد حارقة على معازيم فرح بشبرا الخيمة: كنا بنجامل ونعمل الواجب.. التحريات: المتهمون كانوا على خلاف مع العريس بسبب طلاق قريبتهم.. صور

عميد تربية رياضية كفر الشيخ: طلابنا لابد ألا يكون بهم عيوب خلقية.. وأحمد عمر سيبدع في أي كلية نظرية أخرى

مع نجله.. شاهد.. سيد رجب يقضي عطلته الصيفية

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

أخبار الفن| 4 نساء في حياة أحمد سعد.. والجمهور يطارد هالة صدقي

رغم أزمة كورونا.. الزراعة: لا نية لرفع أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية

بملابس ملفتة .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور