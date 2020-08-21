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فن

عائشة بن أحمد: مخاوف كورونا أصبحت أقل من السابق

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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محمد نحلة

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بطرح فيلم "توأم روحي" فى دور العرض، وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنها كانت حريصة على أن تأتي وتحضر العرض الخاص مع الجمهور في مصر.


وعقبت على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قائلة إنها ملتزمة بالكمامة منذ نزولها من الطائرة، مشيرة إلى أنها تفاجأت أن عددا كبيرا من الناس لايرتدون كمامات.


وأرجعت هذا إلى أن الخوف الآن من الفيروس أصبح أقل من السابق، وتمنت أن تنتهى تلك الأزمة سريعا وتمر على خير. 


الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته بجانب حسن الرداد، كل من وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.


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