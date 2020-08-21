بعد اعتدائه على ضباط.. كابتن مانشستر يونايتد يقضي ليلته الثانية في سجن اليونان.. فيديو

يقضي هاري ماجواير، كابتن مانشستر يونايتد، ليلة ثانية في زنزانة سجن يوناني؛ بعد اعتقاله في جزيرة ميكونوس، بتهمة مهاجمة ضباط الشرطة، بعد قضاء ليلة صاخبة في الخارج.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يُزعم أن اللاعب الإنجليزي الدولي البالغ سعره 85 مليون جنيه إسترليني، قد تورط في شجار مع مجموعة من البريطانيين الآخرين، قبل أن يصبح "مسيئًا وعدوانيًا للغاية" تجاه الضباط الذين وصلوا للتدخل.

وأمضى ماجوير، 27 عامًا ، الليلة، في زنزانة مع رجلين آخرين يعتقد أنهما لاعبان آخران تتراوح أعمارهم بين 28 و 29 عامًا، ومن المتوقع أن يمثل الثلاثي أمام المدعي العام في جزيرة سيروس القريبة في وقت لاحق غدًا.

وتم نقل أحد اللاعبين إلى سيروس، اليوم، وهو يرتدي قناعا ونظارة شمسية داكنة، بينما كان يخفي وجهه عن الكاميرا.



