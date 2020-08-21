نهائي الدوري الأوروبي .. التاريخ يرجح كفة إشبيلية قبل موقعة إنتر ميلان

يترقب عشاق الكرة العالمية، اليوم، الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل، بين إنتر ميلان وإشبيلية، على ملعب راين إينرجي ستاديون، في نهائي الدوري الأوروبي.





موعد مباراة إنتر ميلان وإشبيلية والقنوات الناقلة:





وتقام مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي bein sport 1 و bein sport 4 k، بتعليق علي محمد علي.





إنتر ميلان ضد إشبيلية:





ويطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتكليل موسمه المميز، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج باللقب.





في المقابل يطمح إشبيلية في انتزاع الفوز من أفاعي إنتر ميلان، للتتويج بالبطولة المحببه له.





وتأهل إنتر ميلان إلى المباراة النهائية بعد سحق شاختار بخماسية، بينما صعد إشبيلية بعد الفوز على مانشستر يونايتد.





يذكر نهائي الدوري الأوروبي، سيقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





التاريخ ينحاز لـ إشبيلية:





ولم يسبق أن ألتقى إنتر ميلان مع إشبيلية في أي مباراة رسمية بالبطولات الأوروبية.





كفة إشبيلية تنحاز قليلا عن كفة إنتر ميلان، من الناحية التاريخية، حيث يعد إشبيلية أكثر فريق يتوج باللقب الدوري الأوروبي برصيد 5 مرات منهم 3 مرات في آخر 6 سنوات.





كما أن إشبيلية لم يسبق له الخسارة في أي مباراة نهائية بـ اليورباليج.





أما إنتر ميلان فسبق له الفوز بلقب الدوري الأوروبي 3 مرات سابقة، كما خسر مرتين في النهائي.



