نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين بالتاتو.. طريقة فعالة للكشف عن كورونا.. وياسمين عبدالعزيز تستعرض لياقتها

نشرت

صورة جديدة لها، في صالة الألعاب الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:نشرت ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة جريئة.وظهرت ميريهان حسين ببدي وان شولدر منقوش وهوت شورت جينز، ونالت الاطلالة اعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.كشفت دراسة بحثية جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في معهد الهند للعلوم الطبية (AIIMS) بـ دلهي، أن الغرغرة قد تكون فعالة لـ تشخيص المصابين بفيروس كورونا، وبديلا عن مسحات الأنف البلعومية المعروفة في تحاليل الكشف عن فيروس كورونا .