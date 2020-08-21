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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ميريهان حسين بالتاتو.. طريقة فعالة للكشف عن كورونا.. وياسمين عبدالعزيز تستعرض لياقتها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بالتاتو .. ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة جريئة


نشرت ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة جريئة. 



وظهرت ميريهان حسين ببدي وان شولدر منقوش وهوت شورت جينز، ونالت الاطلالة اعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام. 



بديل مسحات الأنف.. طريقة فعالة لتشخيص المصابين بـ فيروس كورونا


كشفت دراسة بحثية جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في معهد الهند للعلوم الطبية (AIIMS) بـ دلهي، أن الغرغرة قد تكون فعالة لـ تشخيص المصابين بفيروس كورونا، وبديلا عن مسحات الأنف البلعومية المعروفة في تحاليل الكشف عن فيروس كورونا .


في الجيم .. ياسمين عبدالعزيز تستعرض لياقتها 

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها، في صالة الألعاب الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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