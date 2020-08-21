ضبط شخصين بحوزتهما ٣٠ لفافة بانجو بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين بحوزتهما 30 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 50 كيلو جرام.





تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات عن شخصين لهما معلومات جنائية مسجلة، يتاجران في نبات البانجو المخدر.





وعقب تقنين الإجراءات نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما 30 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وسلاح أبيض.





وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة لبيعها على عملائهم المدمنين، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.