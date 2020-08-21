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مرأة

سر رفض إدارة الغذاء والدواء لعلاج كورونا بالبلازما

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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آلاء حسن
حذر مسؤولو الصحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أنه يجب عليهم تجنب الموافقة على علاج البلازما التجريبية للنقاهة لـ COVID-19 بسبب نقص الأدلة.

وفقًا لتقرير في صحيفة نيويورك تايمز ، نصح ثلاثة مسؤولين صحيين على الأقل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتأجيل عن الموافقة على استخدام البلازما لعلاج مرضى COVID-19.
حذر المسؤولون بمن فيهم الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، والدكتور فرانسيس إس كولينز ، مدير المعاهد الوطنية للصحة ، و إتش كليفورد لين ، المدير السريري في المعهد الوطني من الحساسية والأمراض المعدية ، من عدم وجود بيانات كافية للموافقة على العلاج.

قال لين لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن الثلاثة متفقون تمامًا مع أهمية البيانات القوية من خلال تجارب التحكم العشوائية ، وأن الوباء لا يغير ذلك".

يعمل علاج البلازما النقاهة عن طريق الحصول على البلازما من الأشخاص المصابين بمرض ، في هذه الحالة COVID-19 ثم يتم إعطاء البلازما للأشخاص الذين يكافحون المرض على أمل أن تساعد الأجسام المضادة في محاربة العدوى.

على الرغم من استخدامه لعلاج أمراض أخرى في الماضي ، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه بعد لعلاج COVID-19، وتجري العديد من المراكز الصحية تجارب سريرية على علاج البلازما في فترة النقاهة.





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