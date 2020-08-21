إحالة 44 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق بقنا

قرر الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إحالة ٤٤ من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق بديوان المديرية، لتغيبهم عن العمل.





جاء ذلك خلال جولة مرور مفاجئ لفريق المتابعة، على الوحدات الصحية بـ " حي المصالح، مدينة العمال، مكتب صحة قنا، سيدي عبدالرحيم، المعنا"، للاطمئنان على سير العمل بمبادرة صحة المرأة ومبادرة ١٠٠ مليون صحة للأمراض المزمنة بالوحدات المذكورة.





وأكد فريق المرور، إقبال من السيدات على المبادرة بالوحدات المذكورة، حرصا منهم على الكشف والفحص للاطمئنان على صحتهم.





اطمأن فريق المتابعة، من المرضى على مستوى الخدمة المقدمة لهم، و الإطمئنان علي توفير الأدوية و المستلزمات الطبية و الأمصال وأدوية الطوارئ.





ضم فريق المتابعة كل من: الدكتورة مرفت أحمد، مسئول الرعاية الأساسية بالمديرية، و جابر سيف النصر، مدير إدارة التفتيش.





اقرأ أيضًا:







