AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رفض أرسنال عودته.. النني يواجه المجهول بعد انتهاء علاقته بـ بشكتاش

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:16 م
النني
النني
Advertisements
محمد السعيد
تحيط حالة من الغموض حول مصير الدولي المصري محمد النني بعد انتهاء علاقته ببشكتاش التركي، وعودته رسميا إلى صفوف آرسنال.

وكان محمد النني  أعلن، أمس، الخميس، عودته رسميا إلى صفوف آرسنال بعد انتهاء علاقته بفريق بشكتاش الذي لعب به موسما على سبيل الإعارة.

وفشل بشكتاش في التوصل إلى اتفاق مع محمد النني لتجديد إعارته لموسم آخر، بسبب مطالب اللاعب المادية.

ومن المقرر أن يتدرب النني مع فريق آرسنال خلال الأيام المقبلة، رغم رفض أرتتيا المدير الفني للجانرز لفكرة وجوده مع الفريق، لحين إيجاد عرض مناسب.

العديد من الأندية التركية ترغب في ضم النني أبرزهم جالطة سراي وطرابزون سبور، لكن لم يحدث أي اتفاق رسمي حتى الآن، فهل يرحل النني عن آرسنال مجددا، أم يحصل على فرصة جديدة مع الجانرز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آرسنال يستقر على رحيل النني

مهنئا محمد النني بعيد ميلاده.. آرسنال: كل سنة وأنت طيب يا مو

قناة تركية: بشكتاش لن يجدد استعارة أو شراء محمد النني

ليس سهلا.. جوارديولا يعلق على فشل ليفربول في تحطيم إنجاز الـ100 نقطة

الجانرز الأكثر فوزا.. 5 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل.. 5 صفقات تشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

ترشيحاتنا

كان نايم في حضني واتغدر بيه.. والد العريس المذبوح قبل زفافه يروي تفاصيل الجريمة

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

تقودها خمسينية.. القبض على شبكة دعارة ببني مزار في المنيا

رسالة شكر عاجلة من السراج للرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الخضار يكافح التهابات العظام.. تعرف عليه

أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

دراسة: 75% من متعافي كورونا يعانون من الأعراض