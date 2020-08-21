بعد رفض أرسنال عودته.. النني يواجه المجهول بعد انتهاء علاقته بـ بشكتاش





وكان محمد النني أعلن، أمس، الخميس، عودته رسميا إلى صفوف آرسنال بعد انتهاء علاقته بفريق بشكتاش الذي لعب به موسما على سبيل الإعارة.





وفشل بشكتاش في التوصل إلى اتفاق مع محمد النني لتجديد إعارته لموسم آخر، بسبب مطالب اللاعب المادية.





ومن المقرر أن يتدرب النني مع فريق آرسنال خلال الأيام المقبلة، رغم رفض أرتتيا المدير الفني للجانرز لفكرة وجوده مع الفريق، لحين إيجاد عرض مناسب.





العديد من الأندية التركية ترغب في ضم النني أبرزهم جالطة سراي وطرابزون سبور، لكن لم يحدث أي اتفاق رسمي حتى الآن، فهل يرحل النني عن آرسنال مجددا، أم يحصل على فرصة جديدة مع الجانرز.

تحيط حالة من الغموض حول مصير الدولي المصري محمد النني بعد انتهاء علاقته ببشكتاش التركي، وعودته رسميا إلى صفوف آرسنال.