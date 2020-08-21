ذكريات القمة .. إسلام الشاطر: مواجهة الزمالك لم تكن صعبة.. وخسرت مباراة وحيدة

أكد إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة القمة أمام الزمالك "كان لها طعما خاصا" خلال 4 أعوام قضاها داخل جدران القلعة الحمراء .





وقال الشاطر، في تصريحات لـ"صدى البلد" واجهنا الزمالك في العديد من المناسبات ، ولم نتعرض للخسارة إلا في مباراة واحدة ، وكان قرار مانويل جوزيه مدرب الفريق في ذلك الوقت بإراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم لقب الدورى موسم 2007-2008.





وأضاف الشاطر :لم يكن هناك موقف صعب في مباريات القمة ، بإستثناء مباراة واحده أمام فريق الزمالك في بطولة كأس مصر ، والتى انتهت بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة؛ وذلك بسبب تقدم الابيض ، وتعادلنا فيما بعد ، حتي سجلنا الهدف الرابع في الدقائق الاخيرة .





وأكمل : الجمهور كان عامل مؤثر علي أجواء المباراة ، وكان لها لذه مختلفه حُرم منها الجيل الحالي ، وكانت المباراة في تواجد الجماهير اقوي من الحالي بنسبة تتخطي 500 في المائة .





ويستعد النادي الاهلي لمواجهة الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري الممتاز .