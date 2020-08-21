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رياضة

ذكريات القمة .. إسلام الشاطر: مواجهة الزمالك لم تكن صعبة.. وخسرت مباراة وحيدة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:21 م
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
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عبدالله هشام
أكد إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة القمة أمام الزمالك "كان لها طعما خاصا" خلال 4 أعوام قضاها داخل جدران القلعة الحمراء .

وقال الشاطر، في تصريحات لـ"صدى البلد" واجهنا الزمالك في العديد من المناسبات، ولم نتعرض للخسارة إلا في مباراة واحدة، وكان قرار مانويل جوزيه مدرب الفريق في ذلك الوقت بإراحة اللاعبين الأساسيين بعد حسم لقب الدورى موسم 2007-2008.

وأضاف الشاطر :لم يكن هناك موقف صعب في مباريات القمة، بإستثناء مباراة واحده أمام فريق الزمالك في بطولة كأس مصر، والتى انتهت بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة؛ وذلك بسبب تقدم الابيض، وتعادلنا فيما بعد، حتي سجلنا الهدف الرابع في الدقائق الاخيرة . 

وأكمل : الجمهور كان عامل مؤثر علي أجواء المباراة، وكان لها لذه مختلفه حُرم منها الجيل الحالي، وكانت المباراة في تواجد الجماهير اقوي من الحالي بنسبة تتخطي 500 في المائة .

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة الزمالك غدا السبت ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري الممتاز .
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