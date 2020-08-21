بعد وقف إطلاق النار.. عبد الرحيم علي يطالب بطرد المليشيات المسلحة من ليبيا

رحب عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، باعلان وقف اطلاق النار وجميع العمليات العسكرية بليبيا، والذي أعلنه اليوم كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والبرلمان، مؤكدا أن ذلك يفتح الطريق أمام احلال السلام بالبلد الشقيق، ويحفظ ثروات شعبه من النهب ويحقق آماله وطموحاته.





وطالب عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط ببارس، في بيان له منذ قليل، الجامعة العربية، والمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة بالساحة الليبية بالعمل علي اخراج المليشيات الأجنبية المسلحة من جميع الأراضي الليبية فورا، من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق الأمن ولكي يتمتع الشعب بأمواله وثرواته.





وقال عبد الرحيم علي: إنه خلال السنوات الماضية عبثت بعض الأطراف الدولية بمساعدة بعض الليبيين، في مقدرات الشعب الليبي من خلال ارسال الاف العناصر المسلحة لكي تقتل الليبيين وتسرق أموالهم وثرواتهم من النفط والغاز.





وأشار النائب الي أن وقف اطلاق النار والوصول الي تسوية سياسية، سيمكن الدولة الليبية من مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فضلا عن مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد كما سيعمل علي وقف التدخل الأجنبي.





وذكر عبد الرحيم علي أن هذا التوافق بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب، حول وقف اطلاق النار سيفتح أبواب مرحلة جديدة من الامن والسلام والازدهار في ليبيا.





وأشاد النائب بجهود بعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية التي ساهمت في الوصول الي هذه الخطوة المهمة في عملية السلام .