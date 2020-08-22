4 مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحى لـ 209 تجمعات قروية بــ 3 محافظات





وأوضح إسماعيل لـــ"صدى البلد"، أنه جارى تنفيذ 41 عقدًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه لخدمة 209 تجمعات قروية، يقطنها نحو 853 ألف نسمة وتنفذ المشروعات بها الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





اقرأ أيضا:





وقال نائب الوزير، إن البنك الدولى الممول للمشروع يشترط ربط المراحل المختلفة بمحافظات المرحلة الثانية (الغربية – المنوفية – دمياط – الشرقية – الدقهلية) واستمرار التمويل بنتائج المراحل السابقة ، ويتم عمل زيارات دورية للمشروعات من قبل بعثات البنك.





وأكد ، أن إجمالى التجمعات الريفية التي سيتم خدمتها ضمن المرحلة الثانية 189 تجمعًا، يقطنها نحو 646 ألف نسمة.



وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن نسب التمويل مقابل تحقيق النتائج للمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة تصل إلى حوالي 63 %.



كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عن الموقف التنفيذى للمشروع بمحافظات المرحلة الأولى (الشرقية – الدقهلية – البحيرة).