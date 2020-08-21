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رياضة

حمد الله في زيارة خاصة للنصر السعودي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قام النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، بزيارة خاصة عصر اليوم الجمعة إلى متجر النادي في العاصمة الرياض.

وسجل حمد الله، 3 أهداف "هاتريك" في مرمى نادي التعاون، ليقود النصر، للفوز (4-1)، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

واصطحب حمد الله معه، في هذه الزيارة الخاصة، الذي قام بها بعد صلاة الجمعة، طفليه.

جدير بالذكر أن النصر، يستعد لمواجهة العدالة، مساء الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.
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