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برلمان

علاء عابد: قرار وقف إطلاق النار بـ ليبيا يتفق مع رؤية مصر.. وينهي التدخل التركي السافر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:12 م
علاء عابد، رئيس لجنة
علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
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فريدة محمد
أعلن علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو البرلمان العربى ترحيبه الكامل بقرار وقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية في الأراضي الليبية، مؤكدا انه يتفق انفاقا تاما مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى والمبادرات التي تبنتها مصر لإنهاء الأزمة الليبية والفوضى داخل أراضيها بشكل سلمي خاصة اعلان القاهرة.

وناشد عابد فى بيان، اليوم، جميع الأطراف والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا الالتزام بهذا القرار والجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي يرضي أطراف الأزمة الليبية من الليبيين، بحيث تكون المفاوضات والحلول الناتجة عنها ليبية ليبية دون تدخل خارجي كما طالبت مصر في مبادرتها وآخرها "إعلان القاهرة"، مؤكدا ان هذا القرار يمثل خطوة مهمة لإنهاء التدخل التركي السافر داخل الأراضي الليبية كما أرادت مصر وتمكنت من تنفيذ هذه الإرادة لإنهاء الأزمة الليبية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ارحب بالبيانات الصادرة عن  المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.
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