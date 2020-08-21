مشاهد تعرض لأول مرة من عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.. فيديو

عرضت قناة "العربية" فيديو جديدا، كتقرير، يعرض مشاهد لأول مرة، من عملية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات.





ومع مرور الوقت، تتكشف حقائق إضافية حول الواقعة، بعد أن انتشر فيديو جديدا لعملية الاغتيال التي تمت في سنة 2015, نشرته مجموعة مقربة من جماعة الإخوان الإرهابية.





وتابع التقرير، المتضمن عن الفيديو الجديد، أن الفيديو عرض لقطات الاغتيال، التي لطالما نفى تنظيم الإخوان الإرهابي أي صلة به.





وأوضح التقرير، أن الفيديو يُظهر عملية رصد عدد من عناصر التنظيم علي مدار شهرين لتحركات النائب العام هشام بركات، من منزله بمصر الجديدة حتي مقر عمله.