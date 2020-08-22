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اقتصاد

أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:03 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 22 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 49.49 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.03 جنيه للشراء و 42.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.08 جنيه للشراء و22.53 جنيه للبيع.
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