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توك شو

صور عالية الدقة توضح ممارسات مثيرة للمصريين القدماء..فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو  لـ صور الأشعة السينية المذهلة   والتى تكشف عن ممارسات قام بها المصريون القدماء لإنتاج حيوانات محنطة.

استخدم خبراء من ويلز عمليات مسح ثلاثية الأبعاد، لإجراء "تشريح" رقمي على بقايا قط وطائر وثعبان محنط، بعد أكثر من 2000 عام من نفوقها.

وتُظهر عمليات المسح - التي لم تلحق الضرر بالعينات - الكائنات الثلاثة المحفوظة "بتفاصيل غير عادية، وصولا إلى أصغر عظامها وأسنانها".

ولا تقدم النتائج نظرة ثاقبة حول ممارسة تحنيط الحيوانات فحسب، بل سلطت الضوء أيضا على سبب نفوق كل مخلوق وكيفية عيشه.

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