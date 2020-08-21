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توك شو

عالم أزهري يتحدى الداعين لـ تعدد الزوجات على الهواء بهذا الأمر.. تفاصيل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:52 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الشيخ يسري محمود عزام أحد علماء وزارة الأوقاف, إن الزواج يكون قسمة ونصيب ولكل شخص موعد في زواجه, مشيرا إلي أن لفظ العنوسة يكون لفظ تنمر.


وأضاف يسري محمود عزام خلال لقائه التليفزيوني علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية, أن المجتمع الغربي لم يكن مثل المجتمع الشرقي في العادات والتقاليد وربما هناك تغيير كامل في جميع العادات.


وتابع أحد علماء وزارة الأوقاف أنه يتحدي أي شخص ممن ينادون بتعدد الزوجات أن يأتي بآية قرانية أو حديث نبوي يأمرنا بتعدد الزوجات.


وأوضح الشيخ يسري محمود عزام أنه لا توجد آية قرآنية أو حديث نبوي يأمرنا بتعدد الزوجات ولكن الجماعة المتشددين تمسكوا بجزء من الايات وتركوا الجزء الآخر.

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