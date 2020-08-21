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تعليم

الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:50 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  عن فئات الطلاب الذين سيسمح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020



اوضحت وزارة التربية والتعليم انه يسمح بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، لـ الطلاب الذين رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع ، حيث ان الطالب في هذه الحالة  له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ، وهنا لا يحتسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين ، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها الدور الأول.



كما اشارت وزارة التربية والتعليم إلى ان الطالب الذى تغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى ، وتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بالمستندات التي تثبت هذا العذر ، ففى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية ، وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى نهاية امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونًا.


واكدت وزارة التربية والتعليم ، ان الطالب الذي دخل امتحان الدور الأول وتعرض لأي وعكة صحية اثناء اداء امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر ، وتم اثبات حالة الطالب بتقرير من طبيب اللجنة يفيد بعدم استطاعة الطالب إستكمال الامتحان ، وتقرير اخر من رئيس اللجنة ، فهنا يكون من حق الطالب اداء الامتحان بالدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية


ولفتت الوزارة إلى انه اذا كان الطالب مريض ولديه مستندات طبية تثبت تعذر ادائه للإمتحان بالدور الاول ، يكون له الحق في اداء الامتحان بالدور لثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها .


وينطلق غدا السبت ماراثون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020. 


وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ غدا السبت الموافق 22 اغسطس 2020.



و وفقا للجدول المعتمد تبدأ الامتحانات غدا السبت 22 أغسطس 2020 ، و تستمر حتى 3 سبتمبر 2020 ، وتتمثل تفاصيل الجدول فيما يلي :


السبت 22 اغسطس : اللغة العربية

الاحد 23 اغسطس : اللغة الاجنبية الثانية



ويتسلم الطلاب كراسات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع ، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد بالاضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط


الاثنين 24 اغسطس : الجبر والهندسة الفراغية

الاربعاء 26 اغسطس : الفيزياء و التاريخ

الخميس 27 اغسطس : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 29 اغسطس : الكيمياء و الجغرافيا

الاحد 30 اغسطس : الديناميكا

الاثنين 31 اغسطس : الجيولوجيا ، وعلم النفس ، والتفاضل والتكامل

الاربعاء 2 سبتمبر : الاحياء و الفلسفة و الاستاتيكا

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