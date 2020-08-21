نواب البرلمان يرحبون بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.. ويطالبون بـ طرد الميليشيات المسلحة.. ويدعون القوى السياسية للجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي يرضي جميع الأطراف

رئيس ائتلاف دعم مصر مرحبا بوقف إطلاق النار فى لبييا:

لدينا قيادة سياسية حكيمة بقيمة وقدر الدولة المصرية

القصبي :

ننتظر استرداد الشعب الليبي دولته والبدء فى بناء مؤسساته

علاء عابد :

القرار يتفق مع رؤية مصر وينهى التدخل التركى السافر في الشأن الليبي

عضو البرلمان العربي:

على القوى السياسية التفاوض للوصول إلى حل سلمي

عبد الرحيم علي يطالب بطرد المليشيات المسلحة من ليبيا

عربية النواب:

القرار يكفل استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي





اشاد نواب البرلمان و ائتلاف الأغلبية بوقف إطلاق النار فى لبييا، وقال النواب إننا لدينا قيادة سياسية حكيمة بقيمة وقدر الدولة المصرية ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، والذي يتفق مع رؤية مصر لإنهاء الازمة ، وأيضا إنهاء التدخل التركى السافر فى الشأن الليبى ، مطالبين بطرد الميليشيات المسلحة من ليبيا.





رحب رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بوقف اطلاق النار فى لبييا مناشدا الدول العظمى والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولى بأن يؤدى مهمته وان يلعب دورا مهما ببذل مزيد من الجهد للتصدى للتدخلات الخارجية على الأراضى الليبية





وأشاد القصبى بحكمة القيادة السياسية التى تقدر الموقف بقيمة وقدر الدولة المصرية وبميزان دقيق بنا يتناسب مع حجم وعظمة مصر وطبيعتها فى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة وأن مصر وجيشها العظيم لم يكن يوما معتديا وداعمة للسلم والسلام رغم أن القاهرة جمعت كل الأسباب وحصلت على التفويض من الشعب ومجلس النواب الليبي إلا أنها تتعامل بحكمة وهذا ماظهر فى المبادرة المصرية الحكيمة كخارطة طريق لانهاء الأزمة الليبية وبناء المؤسسات من جديد .





وتمنى رئيس ائتلاف دعم مصر للشعب الليبي الشقيق، استرداد دولته والبدء فى بناء مؤسساته، موضحا: لازلنا نؤكد أن استقرار وأمن لبييا من استقرار وأمن القاهرة وان لبييا تعد أمن القومى لنا وهذا يعد خط أحمر .





وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربى ترحيبه الكامل بقرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية مؤكدا انه يتفق اتفاقا تاما مع الرؤية الثاقبة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والمبادرات التي تبنتها مصر لإنهاء الأزمة الليبية والفوضى داخل أراضيها بشكل سلمي خاصة اعلان القاهرة.





وناشد " عابد " جميع الأطراف والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا الالتزام بهذا القرار والجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي يرضي أطراف الأزمة الليبية من الليبيين، بحيث تكون المفاوضات والحلول الناتجة عنها ليبية ليبية دون تدخل خارجي كما طالبت مصر في مبادرتها وآخرها "إعلان القاهرة".





وأكد عابد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لإنهاء التدخل التركي السافر داخل الأراضي الليبية كما أرادت مصر وتمكنت من تنفيذ هذه الإرادة لإنهاء الأزمة الليبية.





رحب الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة وتحرير "البوابة نيوز"، باعلان وقف اطلاق النار وجميع العمليات العسكرية بليبيا، والذي أعلنه اليوم كلا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والبرلمان، مؤكدا أن ذلك يفتح الطريق أمام احلال السلام بالبلد الشقيق، ويحفظ ثروات شعبه من النهب ويحقق آماله وطموحاته.





وطالب عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في بيان له منذ قليل، الجامعة العربية، والمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة بالساحة الليبية بالعمل علي اخراج المليشيات الأجنبية المسلحة من جميع الأراضي الليبية فورا، من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق الأمن ولكي يتمتع الشعب بأمواله وثرواته.





وقال الدكتور عبد الرحيم عليأ إنه خلال السنوات الماضية عبثت بعض الأطراف الدولية بمساعدة بعض الليبيين، في مقدرات الشعب الليبي من خلال ارسال الاف العناصر المسلحة لكي تقتل الليبيين وتسرق أموالهم وثرواتهم من النفط والغاز.





وأشار النائب الي أن وقف اطلاق النار والوصول الي تسوية سياسية، سيمكن الدولة الليبية من مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فضلا عن مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد كما سيعمل علي وقف التدخل الأجنبي.





ونوه الدكتور عبد الرحيم إلي أن هذا التوافق بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب، حول وقف اطلاق النار سيفتح أبواب مرحلة جديدة من الامن والسلام والازدهار في ليبيا.





وأشاد النائب بجهود بعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية التي ساهمت في الوصول الي هذه الخطوة المهم في عملية السلام .





ومن جهته، أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالبيان الذي أصدرته حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب الليبى بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية مؤكدا ان ذلك الامر يكفل استعادة الاستقرار والأمن الليبي من جديد واسترجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج أي عناصر أجنبية.





وقال " أباظة " فى بيان له اصدره منذ قليل ان وقف اطلاق النار داخل ليبيا يتمشى مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى وما جاء فى اعلان القاهرة وجهود مصر المتواصلة لإنهاء الازمة الليبية سلميا مطالبا بطرد جميع المليشيات والدواعش والارهابيين والمرتزقة الموالين للنظام التركى الارهابى ممثلا فى الطاغية رجب طيب اردوغان.





كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيى الشقيق التمسك بهذا القرار وتطبيقه على ارض الواقع مؤكدا ان ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، يعكس حرص مصر الدائم والمتواصل على دعم أي خطوة تخطوها الدولة الليبية نحو الاستقرار وتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها، وجعلها الوحيدة من تحدد مصيرها، دون أي تدخل من أحد





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".