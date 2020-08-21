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أخبار العالم

"نصر الله" عدو الله.. أنصار حركة أمل يهتفون في جنازة قتيل سقط بنيران حزب الله

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:43 م
الأمين العام لحزب
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
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أحمد محرم
ذكرت قناة "الحدث" أن أنصار حركة أمل اللبنانية، شيعوا اليوم، جنازة أحد منتسبيها، سقط قتيلًا في اشتباكات أمس مع مسلحي حزب الله.

وأضافت القناة أن أنصار حركة أمل هتفوا ضد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أثناء تشييع الجنازة، حيث رددوا "نصر الله عدو الله".


ووقع اشتباك أمس بين عناصر من حركة أمل اللبنانية وحزب الله جنوبي لبنان، سقط على إثره قتيل من حركة أمل.

وكشف تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) عن تسبب الانفجار الكبير الذي تعرض له مرفأ العاصمة بيروت في ارتفاع كبير بمعدلات الفقر في البلاد. 

ووفقا للتقديرات، ارتفعت نسبة الفقر في لبنان لتصل إلى 55% في عام 2020، بعدما كانت 28% العام الماضي 2019، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 3 أضعاف. 

وحذرت اللجنة في تقريرها من خطر الفقر الذي يتعرض له لبنان في الوقت الحالي، ما يدق ناقوس الخطر. 

وقال التقرير: "العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2,7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم). وهذا يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان. وليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضا، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020".
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