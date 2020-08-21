صلاة الجمعة في مصر| سجادة وكمامة والخطبة 10 دقائق

قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث بإسم وزارة الأوقاف، إن ضوابط عودة صلاة الجمعة ، هي الإلتزام بالإجراءات التي تمت أثناء عودة الصلوات العادية للمساجد، وهى علامات التباعد، والإلتزام بها حرفيا، وسيأخذ كل شخص معه سجادة الصلاة الشخصية والكمامة، وغلق المسجد سيكون بعد الصلاة بـ10 دقائق.





وأوضح حسن ، في تصريحات له أن الخطبة ستكون في حدود 10 دقائق، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات ضد المخالفين، فنحن في وقت جائحة، وعلى الجميع أن يراعى ذلك، وأن يراعى الحفاظ على النفس البشرية.





وأشار إلى أن دورات المياه ستظل مغلقة، وعدم السماح بفتح الأضرحة، وعدم عودة المناسبات مثل عقد القران أو العزاء، وسيكون هناك خطيب معتمد من الأوقاف، والعمال في المسجد مسئولون مع الخطيب، وسيتعاون معهم المفتش الذي سيراقب عمليات الانضباط الوقائية، ومدير الإدارة التابع لها هذا المسجد.





وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 / 8 / 2020 والذي سيكون تحت عنوان : (الأمل حياة) ، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة بإذن الله تعالى، وهي أول جمعة تشهد عودة المصلين بعد أزمة كورونا.





يأتي بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء الموقر بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف ، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي .





وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى، والحمد لله أولًا وآخرا .







