الاستماع لأقوال العاملين في حادث غرق العوامة"جولدز جيم"بالعجوزة

تواصل نيابة شمال الجيزة تحقيقاتها في غرق العوامة "جولدز جيم" بكورنيش العجوزة حيث تبين انه اثناء قيام ملاكها باصلاحات بها عقب اشهر من تعرضها لحريق هائل اسفر عن مصرع عاملة مساج مالت علي جانبها وغرقت ثلاثة ارباع المركب في المياه وتمكن العمال من الخروج دون اصابات أو وفيات.





كما تستمع النيابة لأقوال عدد من الذين كانوا متواجدين علي متن العوامة للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث حيث تبين أن المياه أغرقت الدور الأول، وتم إخلاء العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهرى والحماية المدنية إلى مكان الواقعة .





وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان العوامة كانت متوقفة عن العمل بامر من مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية لحين تصليحها واستيفائها الشروط اللازمة لاعادة تشغيلها خاصة ان الطابق الارضي بها يتضمن صالة حديد وبار وكافيهات.





وغرقت العوامة السياحية "جولدز جيم" ، مساء امس الخميس، بعد تسربت المياه إلى داخلها.





وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، وإنقاذ العاملين بالداخل.



