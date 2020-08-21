الخلافات الزوجية لـ النجوم عرض مستمر.. قضية إنكار نسب أبناء هالة صدقي.. حبس مدير أعمال هيفاء وهبي.. وعبير بيبرس تقتل زوجها

هالة صدقي لـ صدى البلد:"

زوجي يحاول النيل مني وسمعتي





شيماء عادل تتعرض للضرب من زوجها وتلجأ للقضاء









تعرض مجموعة من النجوم لأزمات وخلافات زوجية، امتدت إلى ساحات المحاكم، وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة.









ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الخلافات والأزمات الزوجية بين الفنانين، التي انتقلت إلى ساحات المحاكم.









هالة صدقي









تمر الفنانة هالة صدقي بأزمة مع زوجها بعدما انتشر مقطع مصور خلال الساعات الماضية لمحامي زوج الفنانة هالة صدقي، يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.







وحذرت النجمة هالة صدقى من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.









وقالت هالة صدقى، لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك.









وأضافت هالة صدقي "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".









شيماء عادل









وقررت الفنانة شيماء عادل، في بيان، أن تفصح عما بداخلها، بعدما تعرضت للضرب والسب والقذف من زوجها، بالإضافة إلى سرقة مُتعلقاتها الشخصية والقسيمة الرسمية التي تُثبت زواجهما والباسبور وأشياء آخرى سوف تفصح عنها قريبًا حسب روايتها.









وأردفت "مكنش ينفع أسكت بعد اللي حصلي منه، ورد فعلي كان رد للي عمله فيّ، آخر مرة الناس سلكتني من إيده، ومقدرتش أجي على كرامتي، وحررت محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقلت للنيابة ومن المقرر خلال الأيام القليلة الماضية استدعاؤنا للتحقيق في الواقعة، ولدي شهود على ما فعله بي".









وتابعت أنه "في البداية أنكر زواجهما اعتقادًا منه بأن بتلك الطريقة سيتخلص مما فعله بالإضافة إلى سرقة قسيمة الزواج، ولكن بالفعل طلبت استخراج نسخة من القسيمة وخلال أيام قليلة سأستلمها، وأنه دومًا كان يعرفها على الوسط الكروي بأنها زوجته وجميع الجيران يعلمون بذلك".









واستكملت أنه "طلب التفاوض بشكل ودي، لعدم تفاقم المشكلة أكثر من ذلك والتطرق إلى المحاكم، وعندما رفضت وسط بيننا أصدقاء مشتركين ولكن موقفي ثابت ولن أتهاون في كرامتي، فهو شهر بي في العلن، ولن أسكت عن حقي بعد ذلك، وكل ما أفعله هو رد فعل على ما صدر منه".









واختتمت حديثها مؤكدة أنها تثق في القضاء المصري، وأنها لا ترد بمجرد أقوال، بل بمستندات وأوراق، ووكلت مجموعة من المحامين لجلب حقوقها منه، مشيرةً إلى أنه ينتظره العديد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.









وكانت قد كشفت الفنانة شيماء عادل، عن تعرضها للضرب والإهانة من زوجها لاعب الأهلي السابق، محمد عبد الله، والمدير العام لفريق الإنتاج الحربي الحالي، مشيرة إلى أنها متزوجة من اللاعب، منذ ما يزيد على العام، بعد حب 10 سنوات.









وقالت إنه منذ أيام قليلة، نشبت بينهما مشاكل أسرية ولم يعلم سببها الرئيسي، وتطورات حتى وصلت إلى أقسام الشرطة، ومنذ يومين حررت بلاغًا في قسم شرطة العجوزة اتهمت فيه زوجها، بالاعتداء عليها بالضرب وسبها وقذفها وسرقة متعلقاتها، وإنكاره زواجه منها.









وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، أن اللاعب السابق ومدرب أحد أندية الدوري المصري، سرق متعلقاتها الشخصية من أوراق ومبالغ مالية من المنزل التي تقيم فيه، وتعدى عليها لفظيًا، وطالبت باتخاذ اللازم معه قانونًا.









هيفاء وهبي









ومازالت مشاكل هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري قائمة أمام محكمة الاسرة للنظر في الدعوى التي رفعها عليها محمد الوزيري لاثبات زواجه منها.









ووصلت الأزمة إلى حبس محمد وزيري 15 يوما على ذمة التحقيق، ورفض الاستئناف على استمرار حبسه بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، وتم احتجاز وزيرى بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.







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عبير بيبرس









لا تزال قضية الفنانة عبير بيبرس، تحظى باهتمام كثير من النشطاء على السوشيال ميديا، بعدما قتلت زوجها إثر مشاجرة دارت بينهما فسددت له 3 طعنات بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال.









وتزوجت عبير بيبرس، من عمرو سيد، في شهر سبتمبر من العام الماضي 2019، وظهرت مؤخرًا معه، في صورة التقطها الأخير على طريقة السيلفي، ونشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبل 5 أشهر من قتله، وتحديدًا في شهر فبراير الماضي.









وظهرت عبير بيبرس، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدمتها كصورة شخصية للحساب، في أخر ظهور لها قبل قتل زوجها.









يأتي ذلك، بعد قرار النيابة العامة، بحبس عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات، بعد قتل زوجها بـ 3 طعنات في الصدر والقلب، إثر مشاجرة دارت بينهما، وإهانته لها أمام الناس، بحسب أقوالها في التحقيقات.









زينة وأحمد عز





وتعتبر قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز، أشهر قضايا النجوم الزوجية، والتي أخذت وقتًا طويلًا في ساحات المحاكم، بداية من إثبات نسب الطفلين، الذي تم تأييد الحكم فيه لصالح زينة، وحتى قضية الولاية التعليمية للطفلين، التي لا تزال مستمرة.





وأصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، يطالب فيه بالإشراف التعليمي على طفليه عز الدين وزين الدين، ونقلهما إلى مدرسة أخرى، وقررت محكمة الأسرة، رفض الدعوى وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة.









كانت محكمة استئناف القاهرة، ايدت في وقت سابق حكم أول درجة في قضية إلزام أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني "700 ألف جنيه مصري" لطفليه من الفنانة زينة "زين الدين وعز الدين" كـ مصروفات مدرسية للتوأم.





