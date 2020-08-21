أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات 14 إيرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على تأشيرات دخول 14 إيرانيا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان.





يأتي ذلك بعد تقديم الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاك طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته في 2015، رغم انسحاب واشنطن منه قبل عامين.





واتهمت واشنطن طهران عدم الالتزام بالاتفاق، ومن المقرر بدء عملية تستغرق 30 يوما قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، رغم وجود رفض من قبل دول كبرى مثل روسيا لهذا الموقف.





من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تقف إلى جانب الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران.



