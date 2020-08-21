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رياضة

ثكنة عسكرية.. تعرف على فرمانات كارتيرون قبل مباراة القمة أمام الاهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي رفع درجة الاستعداد القصوى خلال معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي.

وقام الجهاز الفني بعزل لاعبي الزمالك بشكل كامل عن كل الأمور التي من الممكن أن تؤثر على تركيزهم بشكل سلبي خاصة مواقع السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام بشكل عام، وهو ما أدى إلى تحويل المعسكر إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.

وقام كارتيرون بعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك كل لاعب على حدة في غرفته.

يأتي ذلك لدعم اللاعبين وحثهم علي التركيز والجانب المعنوي، حيث طلب المدرب الفرنسي من لاعبيه عدم الانشغال بمسألة المنافسة على الدوري وفارق النقاط مع الأهلي.

وأكد كارتيرون للاعبين على ضرورة التركيز فقط وعدم الالتفات لاي إشاعات أثيرت مؤخرا بالسوشيال ميديا من أجل تحقيق الفوز .

وشدد كارتيرون على لاعبي فريق الزمالك، بأن مباريات القمة عادة ما تكون بطولة في حد ذاتها، وهو ما سيفرق مع الجماهير بشكل كبير من الناحية المعنوية .

ويلتقي الزمالك مع الأهلي غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري المصري الممتاز.
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