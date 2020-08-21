الأهلي والزمالك.. محمد حلمي: القمة 120 ستغضب الجمهور لهذه الأسباب

ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مباريات الدوري الممتاز، غدا السبت، بسبب عدم متابعته لمباريات الدوري المصري بعد جائحة كورونا.





وأضاف حلمي، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لا يعرف حتى أن يشاهد المباراة من عدمها فمن الممكن ألا يتابع مباراة القمة ، وأن يعرف نتيجتها بعد انتهائها حيث قال انها لن تكون مباراة جيدة على المستوى الفني حيث أن أداء الفريقين اختلف بعد العودة من فترة التوقف الطويلة .



ونونه حلمي الى انه يتمنى أن يرتقي أداء الفريقين إلى المستوى الفني لقمة الكرة المصرية كما تعودنا من قبل و لكن هذه معادلة يصعب تحقيقها نظرا لان مستوي الفريقين بعد العودة إلى المباريات سيئ للغاية .



ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 56 نقطة دون خسارة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم لانسحابه أمام الأحمر في الدور الأول.