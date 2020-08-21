5 مرشحين يتقدمون بطعون على انتخابات الشيوخ فى القليوبية

تقدم 5 من المرشحين المستقلين لانتخابات الشيوخ 2020 فى القليوبية بطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على قرار الهيئة العليا للانتخابات بعد إعلانها نتيجة انتخابات الجولة الأولى وفوز 5 مرشحين من أحد الاحزاب السياسية بالقليوبية.





وقال محمد بدوي هاني أحد المرشحين الذين تقدموا بطعن على نتيجة الانتخابات أنه تقدم بطعن يطالب فيه بوقف اعتماد نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لسنة 2020 وإعادتها مجددا وفقا لصحيح القانون.





وأضاف هاني أنه أورد بالطعن الذي قدمه، وحمل رقم 64401 لسنة 66 شق عاجل حيثيات كثيرة منها أنه أثناء التقدم لإجراء الكشف الطبي بمستشفى طوخ يوم 8/7 2020، لم يتمكن من الكشف بعد أن أبلغهم مدير المستشفى، بعدم وصول تعليمات بالكشف على المرشحين، وبعد أن عاودو في اليوم التالي إلى المستشفى في تمام الساعة الثامنة صباحا قام مدير المستشفى بتأخيرهم لإجراء الكشف الطبي على الأعضاء المتقدمين من أحد الاحزاب السياسية أولا رغم أننا حضرنا قبلهم بوقت كاف.





واستطرد هاني في طعنه أننا أثناء قيامنا بالتقديم للجنة تلقى طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية ذهبنا في الساعة التاسعة بأوراق الترشح كاملة ولم يسمح لنا بالدخول إلى لجنة تلقي الطلبات إلا بعد دخول أعضاء بعينهم لكي يأخذوا أرقام من 1 إلى 6 في الكشف وبعد ذلك فتح لنا الباب.





وتابع هاني أنه أورد بالطعن أن المستشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات بالقليوبية، أعلن أن إجمالي عدد الأصوات التي خرجت للتصويت بالانتخابات بلغت نحو 323420، وعدد الأصوات الباطلة 46849 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 276571 صوتا وعدد أصوات القائمة 230374، كما أعلن الأصوات الباطلة 46197 صوتا والإجمالي 276571 صوتا مما يدل على أن الأصوات الفردي والقائمة الصحيحة 276571 صوتا صحيحا وهذا يدل على أن جميع مرشحي الفردي لم يحصل أحد منهم على 50% من الأصوات + 1، وأرفق المرشح فديو يؤكد ذلك.