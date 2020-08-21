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حوادث

لمدة شهرين.. بدء أعمال تطوير 20 كم من طريق القاهرة-أسيوط الغربى

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:15 م
تطوير طريق القاهرة
تطوير طريق القاهرة - أسيوط
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مصطفى الرماح - أحمد مهدى

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن البدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى الرئيسى ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق (القطاع الثانى بطول 20 كم).


وإتخذت الإدارة العامة للمرور الإجراءات اللازمة بتعيين الخدمات المرورية لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق فى المسافة من الكيلو 23 وحتى الكيلو 45 وتحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة فى الإتجاه القادم من القاهرة إتجاه أسيوط، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الأعمال.


على أن تكون مدة التنفيذ شهرين يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً إعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 21/8/2020.

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