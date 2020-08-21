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رياضة

نجم الزمالك عن أزمة رمضان صبحي: مش متابع.. والدوري المصري فاشل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:31 م
محمد حلمي
محمد حلمي
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محمد سمير
أكد محمد حلمي نجم الزمالك السابق، أن الدوري المصري بعد العودة من فترة التوقف بسبب جائحة الكورونا بطيء جدا ويصيب المشاهدين بالملل.


وأضاف حلمي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه لا يتابع مباريات الدوري المصري بعد العودة بسبب بطئه الشديد لأنه يصيب بالملل قائلا: "الدوري بطيء جدا وممل لدرجة اني زهقت منه وبطلت اتفرج عليه".


وأوضح حلمي أن الدوري المصري يعاني بعد العودة من فترة التوقف من أشياء ليس لها علاقة بكرة القدم مثل الإصابات بكورونا والانسحابات المتكررة وأزمات المسحات المغلوطة ليصبح الدوري بعيد تماما عن كرة القدم ويسمي دوري الأزمات.

وكشف حلمي ان الدوري المصري قبل الكورونا كان يتمتع بالاثارة علي الرغم من انعدام الإمكانيات وقلة جودة التصوير ولكنه فقد متعته الان بسبب بطء الأداء فى اتخاذ قراراته.

وعن أزمة رمضان صبحي مع الاهلي قال حلمي، انه لا يعرف عنها شيئا غير ان رمضان رحل عن صفوف الأهلي ولكن يظل موقفه معلقا هل يذهب إلى بيراميدز ام فريق آخر فهو لا يعرف خاصة ان هذه الازمة هي خير دليل على فشل الدوري المصري حيث ان جميع ما يتعلق به من جدول المباريات أو حتى أزمات تجدها معلقة.
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