نجم الزمالك عن أزمة رمضان صبحي: مش متابع.. والدوري المصري فاشل

أكد محمد حلمي نجم الزمالك السابق، أن الدوري المصري بعد العودة من فترة التوقف بسبب جائحة الكورونا بطيء جدا ويصيب المشاهدين بالملل.
وأضاف حلمي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه لا يتابع مباريات الدوري المصري بعد العودة بسبب بطئه الشديد لأنه يصيب بالملل قائلا: "الدوري بطيء جدا وممل لدرجة اني زهقت منه وبطلت اتفرج عليه".
وأوضح حلمي أن الدوري المصري يعاني بعد العودة من فترة التوقف من أشياء ليس لها علاقة بكرة القدم مثل الإصابات بكورونا والانسحابات المتكررة وأزمات المسحات المغلوطة ليصبح الدوري بعيد تماما عن كرة القدم ويسمي دوري الأزمات.
وكشف حلمي ان الدوري المصري قبل الكورونا كان يتمتع بالاثارة علي الرغم من انعدام الإمكانيات وقلة جودة التصوير ولكنه فقد متعته الان بسبب بطء الأداء فى اتخاذ قراراته.