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فن

جيهان تيوتيو تستعد لتقديم برنامج "فاشونيستا المغرب"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:06 م
جيهان تيوتيو
جيهان تيوتيو
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سعيد فراج
تعاقدت الفاشون بلوجر والإعلامية المغربية جيهان تيوتيو على تقديم برنامج فاشونيستا المغرب، والذي من المنتظر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسيذاع على إحدى القنوات الفضائية المغربية.

وقالت جيهان تيوتيو، إنها ترددت كثيرا في قبول فكرة تقديم البرنامج خاصة بعد نجاحها في مجال الفاشون والأزياء على مدار 6 أعوام، مؤكدة أن البرنامج سيستضيف أكبر مصممين الأزياء المغاربة والعرب وكل صناع الموضة.

وأضافت أنه سيتم تلبية جميع رغبات الجمهور مع عمل فقرات مميزة تخدم كل المهتمين بعالم الموضة والأزياء والفاشون والمكياج خصوصا السيدات والفتيات، كما سيتم عمل فقرات يكون جمهور البرنامج هم ضيوفها، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون به العديد من المفاجآت التي تسعد الجمهور.
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