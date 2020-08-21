جيهان تيوتيو تستعد لتقديم برنامج "فاشونيستا المغرب"

تعاقدت الفاشون بلوجر والإعلامية المغربية جيهان تيوتيو على تقديم برنامج فاشونيستا المغرب، والذي من المنتظر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسيذاع على إحدى القنوات الفضائية المغربية.





وقالت جيهان تيوتيو، إنها ترددت كثيرا في قبول فكرة تقديم البرنامج خاصة بعد نجاحها في مجال الفاشون والأزياء على مدار 6 أعوام، مؤكدة أن البرنامج سيستضيف أكبر مصممين الأزياء المغاربة والعرب وكل صناع الموضة.



