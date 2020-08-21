زميل البرغوث السابق: ميسي سيفشل في مانشستر سيتي ولن يغادر برشلونة

يبدو أن أنباء مغادرة النجم ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة، ملعب كامب نو قريبًا أقرب إلى الحقيقة من الخيال، في ظل الكشف عن مفاجآت مدوية في الساعات القليلة الماضية، بينما بدأ نجوم كرة القدم في تحديد أفضل وجهة له، وتوقع مدى إمكانية نجاحه في تجربته الجديدة من عدمها.
وشدد راديو كاتالونيا أمس الخميس، على أن ميسي أنهى اجتماعه مع المدير الفني الجديد رونالد كومان، دون اتفاق بل أبلغه أنه يرى مستقبله خارج النادي الكاتالوني في الفترة القادمة، بجانب تأكيد تقارير صحفية أخرى، رفض ليونيل الرد على اتصالات أعضاء مجلس إدارة برشلونة.
وفي سياق متصل برحيله، تحدث في هذا الشأن، النجم يايا توريه، زميله السابق في برشلونة، وأحد أساطير مانشستر سيتي، بقوله: "أعتقد أن السيتي قادر على ضم ليونيل ميسي، وتلبية شروطه المادية".
وتابع: "جوارديولا يعرفه جيدًا، ويعلم تمامًا أسلوب لعبه، وكيفية إخراج أفضل ما لديه".
وأضاف: "ولكن، المدربون في الدوري الإنجليزي يبحثون عن اللاعب القادر على الدفاع والهجوم في وقت واحد، وهذا صعب جدًا بالنسبة إلى ميسي، إنه غير قادر على القيام بأي أدوار دفاعية".
وأتم: "أشك أن ميسي سيغادر برشلونة، الكل يعشقه هناك، كما أنه يحب المدينة والنادي".